مقتل 4 جنود نيجريين في هجوم مسلح على قرية حدودية مع مالي

الكونكو: مقتل طفل وإصابة 32 من القوات الأممية لحفظ السلام

اتفاقيات تعاون بين المغرب والسنغال في مجال الزراعة و الصيد

موريتانيا: الحكومة تطلق المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية

شركة "تازيازت" تحارب وفيات الأطفال في موريتانيا

قوى التقدم : نتضامن مع الحمالة وقرار الإدارة " جائر"

بعثة من البنك الدولي فى وزارة الإقتصاد والمالية

منتدى المعارضة: الأمن آخر أوراق النظام المتساقطة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | قتلى في هجوم على البعثة الأممية بمالي https://t.co/vgjvs5kUW5قتلى-في-هجوم-على-البعثة-الأممية-بمالي_a3… https://t.co/bql62jz8Eu
الاثنين 7 نونبر - 20:40
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الشيوخ: فريق الحزب الحاكم يدعم قرارات الرئيس https://t.co/vgjvs5kUW5الشيوخ-فريق-الحزب-الحاكم-يدعم-قرا… https://t.co/BTaNzHhgiz
الاثنين 7 نونبر - 19:32
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: الحكومة تطلق المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 09:51



موريتانيا: الحكومة تطلق المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية
مواضيع ذات صلة

 

انطلقت مساء أمس ببلدية لكصر المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية بنواكشوط، المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع مجموعة نواكشوط الحضرية، وبلدية لكصر.


وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية خلال افتتاح الفضاء الثقافي بلكصر، إن قطاعه وضع استيراتيجية لتنمية الثقافة وجعلها رافدا من روافد التنمية.


من جهته أشاد عمدة بلدية لكصر محمد السالك ولد عمار بتنظيم هذا الفضاء الثقافي بأول مقاطعة في نواكشوط ، معتبرا أن التظاهرة فرصة للمواطنين خاصة الشباب للإبداع في المجالات الثقافية من مسرح وندوات فكرية.


وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق يوم 26 مايو://0  الماضي على مشروع بيان يقضي بخلق فضاءات ثقافية، في ولايات نواكشوط الثلاث، مع إمكانية  خلق فضاءات ثقافية دائمة في جميع المدن الموريتانية.


الكلمات المفتاحية : الحكومة, ثقافة, فضاءات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة