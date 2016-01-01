موريتانيا: الحكومة تطلق المرحلة الثالثة من "فضاءات ثقافية"





انطلقت مساء أمس ببلدية لكصر المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية بنواكشوط، المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع مجموعة نواكشوط الحضرية، وبلدية لكصر.





وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية خلال افتتاح الفضاء الثقافي بلكصر، إن قطاعه وضع استيراتيجية لتنمية الثقافة وجعلها رافدا من روافد التنمية.





من جهته أشاد عمدة بلدية لكصر محمد السالك ولد عمار بتنظيم هذا الفضاء الثقافي بأول مقاطعة في نواكشوط ، معتبرا أن التظاهرة فرصة للمواطنين خاصة الشباب للإبداع في المجالات الثقافية من مسرح وندوات فكرية.

