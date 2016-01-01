موريتانيا: الحكومة تعقد أول اجتماعاتها في نوفمبر



بدأت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، وهو أول اجتماعاتها في شهر نوفمبر إذ تبدأ التحضيرات لعيد الاستقلال الوطني.



ويتوقع أن يتخذ المجلس الذي انعقد برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قرارات وتوصيات بخصوص الاستفتاء الشعبي الذي ستعرض خلالها تعديلات دستورية ناتجة عن الحوار الأخير.



كما أنه من المنتظر أن تصدر عن المجلس إجراءات خصوصية تطال بعض الوزارات والمؤسسات العمومية في الدولة.



ومن المنتظر أن تستعرض الحكومة وتصادق في اجتماعها الأسبوعي على بعض من المراسيم ومشاريع القوانين التي تمس مختلف جوانب الحياة العامة.

