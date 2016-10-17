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موريتانيا: الحكومة تعلن برنامجا جديدا للتنمية الزراعية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أكتوبر 2016 - 17:20



موريتانيا: الحكومة تعلن برنامجا جديدا للتنمية الزراعية
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كشفت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينه بنت القطب ولد أمم اليوم أن قطاعها أعد برنامجا وطنيا للتنمية الزراعية فى أفق 2016-2025 سيعرض في الأيام المقبلة على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
 
وأضافت الوزيرة خلال تخليد اليوم العالمي للاغذية أن البرنامج يهدف لجعل الزراعة في موريتانيا حديثة ومنتجة ومنافسة لدعم دورها الاستراتجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وفق تعبيرها.

وأشادت بنت القطب بدور الحكومة في انجاز برنامج تنموي متعدد كان لها الأثر الايجابي على الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، حسب تعبيرها.
 
من جانبه ثمن ممثل منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة " الفاو" أتمان مرافيلي البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الجاري إعداده، وإضافة الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للتنمية المستديمة للصيد والاقتصاد البحري.
 
  وتضمن حفل تخليد اليوم العالمي للاغذية تقديم فيلم وثائقي حول تأثير تغير المناخ على الزراعة والصيد البحري في العديد من قارات العالم، ومراحل علامات تأثير تغير المناخ على الانشطة الزراعية والتنموية
 


الكلمات المفتاحية : الزراعة, الغذاء


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