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موريتانيا: الحكومة تقر التعديلات الدستورية المقترحة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 20:00



موريتانيا: الحكومة تقر التعديلات الدستورية المقترحة
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صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له .

 

وقال وزير الدفاع الوطني جالو مامدو باتيا  في شرحه لمشروع القانون أثناءء المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن هذه المراجعة تدخل ضمن تقليد يتعلق بالمراجعة الدورية ،  لأن الدولة محكومة بدستور 20 يوليو 1991 وقد تمت مراجعته مرتين في 2006 و2012.

 

وأضاف أن هذا المشروع الذي سيرفع إلى الشعب الموريتاني هو ثالث مراجعة للدستور الموريتاني  ، "وهو تقليد حسن بحيث لانغير جذريا الدستور لأنه قانون رئيسي يحدد منذ فترة طويلة عددا من الترتيبات يتم تحسينها عندما يكون ذلك ضروريا" ، وفق تعبيره.

 

وذكر الوزير بأن مراجعة الدستور تعد من ترتيبات الدستور نفسه لأنه يضم جملة من الوسائل تسمح بتغييره،مشيرا إلى أن مايسمع هنا وهناك من عدم امكانية تغيير الدستور أمر غير صحيح لأن موريتانيا دولة قانون وهناك عدة طرق محددة تسمح بمراجعة الدستور، مؤكدا أن هذه الطرق واضحة ومادامت السلطات تحترمها فانها  على الطريق الصحيح ، حسب تعبيره.

 

وأكد على ان الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  في خطاب النعمة بكونه سيرجع إلى الشعب الموريتاني من أجل الغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية في الولايات والمجموعات المحلية توجد في مشروع الدستور المصادق عليه اليوم.

 

وقال وزير الدفاع الوطني إن  من المعلوم أنه قدر جرى مؤخرا حوار بين الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة تمخض عن عدة مقترحات من بينها مقترحات جيدة تم ادماجها في مشروع مراجعة الدستور،مشيرا الى أن المشروع الذي قد تمت المصادقة عليه اليوم قد أحيل الى تشاور موسع وتم الاجماع عليه.

 

وأوضح ان هذا المشروع يضم 12 مادة تأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالعلم حيث أن البعض يتحدث عن  الغاء العلم وهو امرغير صحيح بل إن الأمر يتعلق بادخال تحسينات على 30 بالمائة من مساحته والاحتفاظ ب70 بالمائة منه،  إضافة الى المسألة المتعلقة بالغاء مجلس الشيوخ حيث ساهم في نماء البلد وتقدمه لكن هناك حاجة لترشيد الموارد الوطنية لدفع تنمية البلد ، حسب الوزير .



الكلمات المفتاحية : الحكومة, تعديلات, دستور


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