موريتانيا: الحكومة تناقش استيراد الخردة والمحروقات



ناقشت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، مشاريع قوانين تتعلق باستيراد الخردة والمحروقات.



وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإنه قد تمت المصادقة على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل مرسوم صادر عام 2010، ينظم جمع وتخزين ونقل وشراء وبيع وتصدير الخردة في موريتانيا.



وتعد موريتانيا سوقاً رائجة للخردة التي تستورد من الأسواق الأوروبية والآسيوية عبر شحنها بحراً، ويعتمد عليها الكثير من المواطنين لإصلاح سياراتهم.



كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم آخر يلغي ويحل محل بعض ترتيبات مرسوم صادر عام 2005، ويحدد شروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها.



وتثير أسعار المحروقات جدلاً واسعاً في موريتانيا إذ أنها شهدت قبل سنوات ارتفاعاً كبيراً بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواط العالمية، ولكنها لم تنخفض عندما عاد النفط للانخفاض.



وبررت الحكومة عدم خفض أسعار المحروقات على غرار دول مجاورة، بأنها تسعى لتعويض خسائر سابقة، وهي التبريرات التي أثارت احتجاجاً شعبياً واسعاً.

