موريتانيا: الداخلية تمنح الترخيص لحزب "نداء الوطن"



رخصت السلطات الموريتانية، اليوم الخميس، لحزب نداء الوطن المعروف اختصاراً بـ"نو"، الذي يرأسه الناشط السياسي داوود ولد أحمد عيشة.

وأكد ولد أحمد عيشة في اتصال مع "صحراء ميديا" استلامه اليوم وصل الترخيص من طرف وزارة الداخلية واللامركزية.



ويأتي ترخيص الحزب بعد 7 أشهر من إيداع ملفه لدى الوزارة ويسعي الحزب الجديد حسب القائمين عليه لتحقيق عدة أهداف من أبرزها "تأسيس الدولة الوطنية في موريتانيا، وترسيخ الهوية العربية البيضانية الضاربة في جذور التاريخ الموريتاني".



وكان ولد أحمد عيشه قد برز في نقاشات صحفية خلال السنوات الأخيرة حول ملف العبودية في موريتانيا، وأثار الكثير من الجدل بتصريحاته الحادة.



ويأتي الترخيص لحزب "نداء الوطن" بعد أربع وعشرين ساعة من الترخيص لحزب "الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال"، الذي يرأسه السعد ولد لوليد، القيادي السابق في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".

