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موريتانيا: الدرك يحول "ولد خيار" إلى مدرسة روصو


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 غشت 2017 - 21:57



موريتانيا: الدرك يحول "ولد خيار" إلى مدرسة روصو
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أصدرت قيادة أركان الدرك الموريتاني، مساء اليوم الخميس، قراراً بتحويل المساعد بقطاع الدرك محمد الأمين ولد خيار، من منصبه في فرقة الدرك بنواكشوط إلى مدرسة الدرك بمدينة روصو، جنوبي البلاد.
 
ويأتي قرار تحويل ولد خيار بعد أن سلم نفسه لفرقة الدرك المختلطة يوم الثلاثاء الماضي، في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، قادماً من العاصمة السنغالية دكار.
 
وكان ولد خيار قد غادر الأراضي الموريتاني منذ أسابيع عبر الحدود البرية مع السنغال، وبعث برسالة يوضح فيها ما سماه ملابسات اختفائه التي شغلت الرأي العام الوطني.
 
وخضع ولد خيار بعد عودته وتسليم نفسه لعقوبة تأديبية، قبل أن يتم تحويله إلى مدرسة الدرك بروصو، فيما اتخذت إجراءات أخرى في حق الطرف الآخر المتورط في الخلاف.
 
وأثارت قضية اختفاء ولد خيار والرسالة التي بعث بها لتوضيح موقفه، وتم نشرها عبر وسائل الإعلام المحلية، اهتمام الرأي العام المحلي.

 


الكلمات المفتاحية : الدرك, روصو, ولد خيار
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