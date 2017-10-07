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موريتانيا: الدرك يضبط كمية من "البلاستيك" مهربة عبر الحدود


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 7 أكتوبر 2017 - 12:07



موريتانيا: الدرك يضبط كمية من "البلاستيك" مهربة عبر الحدود
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ضبطت فرقة من الدرك الوطني فى المنطقة الواقع شمال-شرق مدينة ازويرات  فجر اليوم السبت كمية من الأكياس البلاستكية  تم تهريبها من الحدود .

وحسب مصادر "صحراء ميديا" فى المنطقة فان الكمية تبلغ  135 كيسا من الأكياس البلاستكية ، داخل كل كيس 50 علبة بلاستيكية .

وأوقفت الفرقة قائد السيارة وهو أجنبي كان يحاول تهريب  كمية من البلاستيك ، الذى يحرمه القانون الموريتاني ويعاقب كل من يتورطون في صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
 
ويأتي هذا القانون لتكملة قوانين سابقة تحرم استيراد واستخدام هذه الأكياس، في إطار خطة حكومية لحماية البيئة بدأت مطلع عام 2014.


الكلمات المفتاحية : البلاستيك . الدرك, الحدود, موريتانيا
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