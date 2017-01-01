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موريتانيا: الدرك يعتقل السناتور محمد ولد غدة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 17:49



موريتانيا: الدرك يعتقل السناتور محمد ولد غدة
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اعتقلت فرقة من الدرك الموريتاني اليوم الجمعة السناتور المعارض محمد ولد غدة بمنزله فى العاصمة نواكشوط.

وأكد مصدر عائلي تحدث ل"صحراء ميديا" أن فرقة الدرك اقتادت السناتور من منزله إلى جهة مجهولة إلى حد الساعة.

وكانت السلطات الأمنية بولاية روصو جنوبي موريتانيا قد أفرجت الشهر الماضي عن ولد غده بعد طلب مجلس الشيوخ إطلاق سراحه ووقف إجراءات متابعته خلال الدورة البرلمانية المنقضية أمس الخميس.

وتتهم السلطات الأمنية السناتور بقيادة سيارة غير مؤمنة، تسببت فى وفاة شخصين وجرح آخر إثر حادث سير على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو.

ويؤكد السناتور ولد غدة براءته من التهم المنسوبة له ويصف اعتقاله بالتعسفي ومحاولة إسكات صوته المعارض فى مجلس الشيوخ.

ويقود ولد غدة لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ تعتزم التحقيق فى مصادر تمويل هيئة الرحمة الخيرية التى يرأسها نجل الرئيس الموريتاني، إضافة إلى التحقيق فى ما تصفه اللجنة بفساد الدولة المختفى تحت صفقات التراضي.
 


الكلمات المفتاحية : اعتقال, الدرك, السناور, الشيوخ, ولد غدة
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