موريتانيا: الرئاسة تعلن عن لجنة لاقتراح النشيد الوطني

أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر أمس الاثنين إنشاء لجنة وطنية لاقتراح النشيد الوطني الجديد، بعد الموافقة على تعديل الدستور .
ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء لائحة الأسماء التى ستشرف على اقتراح النشيد الوطني الجديد ، وتضم :
الرئيس:
ـ محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة
الأعضاء:
- محمد ولد الطالب
- محمد سالم ولد مرزوك
- حسني ولد الفقيه
- اوليد الناس ولد هنون
- المختار ولد الجيلاني
- أبوبكر ولد سيد الشيخ
- أيوب ولد النجاشي
- أحمد ولد الدده
- الحسن موسى كمرا
- امحمد ولد امحيمد
- الدوه ولد بنيوك
- الشيخ ولد ببانه الملقب أبو شجه
- أحمد ولد الوالد
- أبوبكر ولد بلال
- القاضي ولد محمد عينينا
- بلال ولد حمزة
- بونه عمر لي
- باته بنت البراء
- جاكيتي الشيخ سك
- كابر هاشم
- محمد الأمين ولد مولاي ابراهيم
- محمد الأمين ولد احمد زيدان
- محمد المختار ولد سيد محمد
- محمد مصطفى ولد امبارك
- محمد ناجم ولد محمد ابراهيم
- محمد ولد المبروك الملقب بكين
- محمد المامي ولد آجه
- محمدو ولد احظانا
- محفوظ ولد الفتى
- مولاي امحمد ولد الصادق
- مالك انكيدا
- ناجي محمد الإمام
- عبد الله ولد السيد
- عبد الله ولد الصوفي
- عبد الله ولد احمد بزيد
- فاضل محمد فاضل
- سيد محمد ولد بمب