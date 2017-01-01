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موريتانيا: الرئاسة تعلن عن لجنة لاقتراح النشيد الوطني


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 22 غشت 2017 - 09:20



موريتانيا: الرئاسة تعلن عن لجنة لاقتراح النشيد الوطني
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أعلنت رئاسة الجمهورية  بموجب مرسوم صادر أمس الاثنين  إنشاء لجنة وطنية لاقتراح النشيد الوطني الجديد، بعد الموافقة على تعديل الدستور .
ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء لائحة الأسماء التى ستشرف على اقتراح النشيد الوطني الجديد ، وتضم :
 
الرئيس:
 
ـ محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة
 
الأعضاء:
 
- محمد ولد الطالب
 
- محمد سالم ولد مرزوك
 
- حسني ولد الفقيه
 
- اوليد الناس ولد هنون
 
- المختار ولد الجيلاني
 
- أبوبكر ولد سيد الشيخ
 
- أيوب ولد النجاشي
 
- أحمد ولد الدده
 
- الحسن موسى كمرا
 
- امحمد ولد امحيمد
 
- الدوه ولد بنيوك
 
- الشيخ ولد ببانه الملقب أبو شجه
 
- أحمد ولد الوالد
 
- أبوبكر ولد بلال
 
- القاضي ولد محمد عينينا
 
- بلال ولد حمزة
 
- بونه عمر لي
 
- باته بنت البراء
 
- جاكيتي الشيخ سك
 
- كابر هاشم
 
- محمد الأمين ولد مولاي ابراهيم
 
- محمد الأمين ولد احمد زيدان
 
- محمد المختار ولد سيد محمد
 
- محمد مصطفى ولد امبارك
 
- محمد ناجم ولد محمد ابراهيم
 
- محمد ولد المبروك الملقب بكين
 
- محمد المامي ولد آجه
 
- محمدو ولد احظانا
 
- محفوظ ولد الفتى
 
- مولاي امحمد ولد الصادق
 
- مالك انكيدا
 
- ناجي محمد الإمام
 
- عبد الله ولد السيد
 
- عبد الله ولد الصوفي
 
- عبد الله ولد احمد بزيد
 
- فاضل محمد فاضل
 
- سيد محمد ولد بمب


الكلمات المفتاحية : الدستور, النشيد الوطني, مورتانيا
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