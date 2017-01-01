موريتانيا: الرئاسة تعلن عن لجنة لاقتراح النشيد الوطني





أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر أمس الاثنين إنشاء لجنة وطنية لاقتراح النشيد الوطني الجديد، بعد الموافقة على تعديل الدستور .

ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء لائحة الأسماء التى ستشرف على اقتراح النشيد الوطني الجديد ، وتضم :



الرئيس:



ـ محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة



الأعضاء:



- محمد ولد الطالب



- محمد سالم ولد مرزوك



- حسني ولد الفقيه



- اوليد الناس ولد هنون



- المختار ولد الجيلاني



- أبوبكر ولد سيد الشيخ



- أيوب ولد النجاشي



- أحمد ولد الدده



- الحسن موسى كمرا



- امحمد ولد امحيمد



- الدوه ولد بنيوك



- الشيخ ولد ببانه الملقب أبو شجه



- أحمد ولد الوالد



- أبوبكر ولد بلال



- القاضي ولد محمد عينينا



- بلال ولد حمزة



- بونه عمر لي



- باته بنت البراء



- جاكيتي الشيخ سك



- كابر هاشم



- محمد الأمين ولد مولاي ابراهيم



- محمد الأمين ولد احمد زيدان



- محمد المختار ولد سيد محمد



- محمد مصطفى ولد امبارك



- محمد ناجم ولد محمد ابراهيم



- محمد ولد المبروك الملقب بكين



- محمد المامي ولد آجه



- محمدو ولد احظانا



- محفوظ ولد الفتى



- مولاي امحمد ولد الصادق



- مالك انكيدا



- ناجي محمد الإمام



- عبد الله ولد السيد



- عبد الله ولد الصوفي



- عبد الله ولد احمد بزيد



- فاضل محمد فاضل



- سيد محمد ولد بمب