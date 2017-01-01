موريتانيا : الرئيس يتجول داخل مقاطعة الميناء





أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء زيارة لمقاطعة الميناء ، للاطلاع على سير العمل فى عدد ممن الإدارات الحكومية و المدارس .



وبدأ ولد عبد العزيز جولته فى المقاطعة بزيارة لإعدادية الميناء رقم 4، في ولاية نواكشوط الجنوبية، واستقبل لدى وصوله مقر الاعدادية التي انشئت سنة 2008 من طرف وزراء الداخلية واللامركزية و الصيد والاقتصاد البحري والتهذيب الوطني والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال ووالي نواكشوط الجنوبية والسلطات الإدارية والبلدية في مقاطعة الميناء.



وتجول ولد عبد العزيز في قاعات الاعدادية التي تبلغ 14 فصلا يزاول عملية التأطير فيها 23 استاذا ويصل عدد تلامذتها إلى 1060 منهم 576 من البنات، كما تعرف رئيس الجمهورية على الطاقة الاستيعابية للإعدادية والخدمات المقدمة للتلاميذ.



واستمع الرئيس الموريتاني إلى شروح من القائمين على الاعدادية حول الجهود المبذولة لتحسين مستويات التلاميذ وضمان تشجيع المواد العلمية تمهيدا لنفاذ التلاميذ الى مجالات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

بعد ذلك توجه ولد عبد العزيز إلى مدرسة "الاميتاز" فى الميناء لدعم وتطوير أداء التعليم ، فى المقاطعة ، وتجول داخل الفصول ، واستمع إلى شروح فنية .