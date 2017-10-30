موريتانيا: الرئيس يتسلم تقرير لجنة الانتخابات بخصوص الاستفتاء



سلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين تقريرها النهائي حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.



وكانت اللجنة قد أشرفت على إجراء استفتاء شعبي لتعديل بعض مواد الدستور، والنشيد الوطني، في الخامس من أغشت الماضي.



وأثار إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات على الاستفتاء جدلا فى الساحة السياسية، وأكد معارضون للاستفتاء انتهاء المأمورية القانونية للجنة قبل تاريخ الاستفتاء.



وألغت نتائج الاستفتاء مجلس الشيوخ الموريتاني، فيما ينتظر تفعيل بقية النقاط التى أسفر عنها ومن ضمنها، تغيير العلم، ودمج بعض المؤسسات الدستورية.

