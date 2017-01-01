موريتانيا: الرئيس يتفقد حملة تنظيف شاطئ العاصمة



تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت على حملة لتنظيف شاطىء مدينة نواكشوط ضمن حملة لنظافة العاصمة أطلقتها الحكومة نهاية الشهر الماضي.



وترمى هذه الحملة وفقا للقائمين عليها إلى تنظيف الشاطى من القمامة وما يتولد عنها من مكروبات وجراثيم تشكل خطرا على المنتجات البحرية الموجودة بسوق السمك والمصانع المحاذية للشاطئ



وتشمل حملة تنظيف الشاطئ التى تدوم يومين المنطقة التى تبدأ من شمال منتجع ترجيت فكانص وحتى نهاية سور فندق الأحمدى.



وتتوزع نظافة الشاطئ بين عمال وزارة الصيد، والهيات التابعة لها مثل خفر السواحل الموريتانى ومؤسسة سوق السمك وشركة توزيع الأسماك والاتحادية الوطنية للصيد التقليدى.



وكان الرئيس قد أشرف قبل أسبوعين على إطلاق حملة تنظيف مقاطعات الرياض، والميناء، وعرفات، وهي أكثر مقاطعات العاصمة انتشارا للقمامة.

