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موريتانيا: الرئيس يتفقد مكاتب اتحادية كرة القدم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 9 غشت 2017 - 12:28



موريتانيا: الرئيس يتفقد مكاتب اتحادية كرة القدم
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تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء مقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية.

وتجول ولد عبد العزيز في المقر المركزي للاتحادية، والمباني الإدارية، كما زار الأكاديمية الموريتانية لكرة القدم واستوديو الإنتاج التلفزيوني للاتحادية وسكن اللاعبين والمكونين ونجيلة الاتحادية.

 والتقى الرئيس الموريتاني لاعبى الفريق الوطني "المرابطون" وحثهم وفقا للوكالة الرسمية، على مواصلة التألق ورفع الألوان الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية.

واستقبل ولد عبد العزيز من طرف وزير الشباب والرياضة  محمد ولد جبريل والأمين العام للوزارة محمد ولد عبدي ورئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم احمد ولد يحي وعدد من مسؤولي الاتحادات والنوادي الرياضية.
 


الكلمات المفتاحية : كرة القم, موريتانيا
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