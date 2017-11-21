موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط



دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء، أكبر مجمع تجاري في العاصمة نواكشوط، شيدته وزارة الإسكان.



وقطع ولد عبد العزيز الشريط الرمزي إيذاناً بانطلاق المجمع التجاري الكبير الذي سيحل محل "سوق كبتال" الذي قررت السلطات هدمه.



وشيد المركز التجاري الجديد على مساحة تبلغ سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين مترا مربعا، ويتألف من طابقين بالإضافة إلى طابق أرضي، و1171 محلا تجاريا من 29 صنفا، بالإضافة إلى منطقة خدمية.



وأنجز المجمع التجاري بكلفة بلغت ستة مليارات أوقية من ميزانية الدولة بتنفيذ وإشراف من شركة "إسكان".



وحضر مراسم تدشين المركز التجاري الوزير الأول يحيى ولد حدمين ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود و والي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل وأعضاء الحكومة.

