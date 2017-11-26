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موريتانيا: الرئيس يدشن توسعة الشبكات الكهربائية بمدينة كيهيدي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 27 نونبر 2017 - 18:29



موريتانيا: الرئيس يدشن توسعة الشبكات الكهربائية بمدينة كيهيدي

 

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين في مدينة كيهيدي جنوبي البلاد توسعة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المدينة.


وتهدف التوسعة إلى تعميم النفاذ إلى خدمات الطاقة الكهربائية عبر إجراء 8 آلاف توصيلة إضافية والرفع من جودة واستمرارية الخدمات الكهربائية.


وقال وزير البترول والطاقة والمعادن إن التوسعة الممولة بمبلغ ناهز 850 مليون أوقية على نفقة الدولة تشكل نقطة تحول كبرى في حياة سكان مدينة كيهيدي والمناطق المحيطة بها، "ولبنة أخرى تنضاف إلى برنامج كهربة مناطق الضفة مما يتيح فرصا واعدة أمام السكان لتحقيق مشاريعهم وممارسة نشاطاتهم المدرة للدخل".


وكان ولد عبد وصل زوال اليوم إلى مدينة كيهيدي حيث من المنتظر أن يشارك في الاحتفالات المخلدة لذكري عيد الاستقلال التي ستحتضنها المدينة غدا.



الكلمات المفتاحية : الرئيس, كهرباء, كيهيدي
 
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