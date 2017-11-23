موريتانيا: الرئيس يدشن محطة لإنتاج الطاقة بقدرة 50 ميغاوات

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس في مقاطعة توجنين بنواكشوط، محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات.

وقطع ولد عبد العزيز الشريط الرمزي إيذانا ببدء تشغيل المحطة التي تبلغ الكلفة الإجمالية لها 19 مليارا من الأوقية بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال وزير الطاقة والنفط والمعادن الموريتاني محمد عبد الفتاح إن إنجاز هذه المحطة سيسهم في تزويد مدينة نواكشوط بالطاقة الكهربائية "في المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة".

وأضاف الوزير أن هذا المشروع شمل بناء محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاوات تتكون من المنشآت المدنية الضرورية، "وتركيب540ر156 لوح كهربائي بقدرة إجمالية تصل 50 ميغاوات، علاوة على الملحقات الكهربائية الضرورية ونظام مراقبة ومحطة تحويل بجهد 33 كيلوفلت".

وقال ولد عبد الفتاح إن موريتانيا تمكنت في الفترة ما بين 2009 – 2017، من تحقيق تحولات كبرى أمنت الانتقال من حالة العجز في الكهرباء إلى وضعية تحقيق الفائض من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء سبع مرات في أقل من سبع سنوات.