موريتانيا: الرئيس يرفض الاعتذار لمجلس الشيوخ



رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تقديم الاعتذار لأعضاء مجلس الشيوخ المعتصمين، متهما إياهم بخيانة الأمانة وتلقي رشوة للتصويت ضد التعديلات الدستورية شهر مارس الماضي.



وقال ولد عبد العزيز خلال المهرجان الختامي للتعديلات الدستورية، مساء اليوم الخميس بنواكشوط، إن الأحرى بأعضاء مجلس الشيوخ أن يتقدموا بالاعتذار، ليس له شخصياً، وإنما للشعب الموريتاني "لأنهم خانوا الأمانة".



ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة لمجلس الشيوخ، وقال إنه "بلا فائدة" ووصفه بأنه "عار" على الديمقراطية في موريتانيا وشوهوا سمعتها.



وردد ولد عبد العزيز قائلاً مخاطباً أنصاره: "سنلغي مجلس الشيوخ، نعم لقد ألغيناه في موريتانيا الجديدة، موريتانيا الرحيمة"، وفق تعبيره.



وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا الرئيس بتقديم الاعتذار لهم بعد تصريحات اتهمهم فيها بالرشوة، ودخلوا في اعتصام مفتوح داخل مبنى المجلس.

