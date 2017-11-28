موريتانيا: الرئيس يزور شركة "الضمان للتأمين"



تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لشركة الضمان للتأمين الذي يقع وسط العاصمة نواكشوط.



وتجول رئيس الجمهورية في عدد من مكاتب الشركة واستمع من مديرها العام وبعض معاونيه إلى شروح حول مزايا هذا المقر والمواصفات التي يتمتع بها، ودور الشركة في تأمين الأفراد والممتلكات والبضائع.



ويبلغ رأس مال شركة الضمان للتأمين 6 مليارات أوقية، 42 بالمائة منها للدولة الموريتانية و20 بالمائة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم" و38 بالمائة للقطاع الخاص الموريتاني.



ويتكون مقر الشركة من 9 طوابق، ويضم عدة إدارات ومصالح تقنية مكلفة بالعقود وإعادة التأمين والنقل البحري، وتم تشييده على مساحة 1000 متر مربع واستغرق إنجازه حوالي ثلاث سنوات بكلفة قدرها حوالي 3 مليارات أوقية.



وتم تشييد مقر الشركة الجديد في الساحة الواقعة في قلب نواكشوط، والتي كانت تقع فيها مباني "بلوكات"، والتي هدمتها السلطات قبل عدة سنوات وأثارت جدلاً واسعاً آنذاك.

