موريتانيا: الرئيس يستلم التقرير النهائي للجمعية العامة للشباب



سلم رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحي ولد الطالب إبراهيم، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، التقرير النهائي للجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب.



وقال رئيس المجلس في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه سيتم في القريب العاجل الإعلان بحول الله عن نتائج الجمعية، التي تتكون من 45 عضوا ممثلين لجميع ولايات الوطن بواقع 3 أعضاء عن كل ولاية.



وأضاف أن هذه العملية مرت بعدة مراحل بدأت بالتشاور مع الشباب حول دور هذه الجمعية والمعايير التي يتم اختيار الممثلين فيها، وصولا إلى عملية الترشح والتمهيد لها بعملية تحسيسية، حول أدوار وآليات اختيار أعضاء الجمعية العامة.



وفي الأخير تم الفرز الأولي ومرحلة المقابلات الشخصية لهؤلاء المترشحين، وصولا لعملية الفرز النهائي للأعضاء ال 45 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب.



وفي نهاية التصريح قال إن الرئيس استمع للمشاكل المطروحة للمجلس، وأعطى توجيهاته لحل هذه المشاكل.

