موريتانيا: الرئيس يعود إلى نواكشوط وتأجيل زيارة نواذيبو



عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة نواكشوط قادماً من مدينة أكجوجت، وذلك في ختام جولة قادته إلى 11 مدينة داخل البلاد في إطار حملة لحث الموريتانيين على المشاركة في الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة.



وبحسب ما أوردته مصادر "صحراء ميديا" فإن ولد عبد العزيز سيرتاح ليومين، قبل أن يستأنف الحملة الدعائية بزيارة مدينة نواذيبو، شمال غربي البلاد.



وأضافت هذه المصادر أن زيارة نواذيبو كانت مبرمجة بعد غد الاثنين، ولكنها تأجلت حتى يوم الثلاثاء، من دون أن يتم الكشف عن أسباب ذلك التأجيل.



وتنقل الرئيس الموريتاني بين المدن التي زارها على متن طائرة عسكرية صغيرة، وكان يزور مدينتين كل يوم، ليلقي خطاباً في إحداهن في الصباح وآخر في المساء بالمدينة الثانية.



وكان ولد عبد العزيز يركز في خطاباته على نفس المحاور، إذ يبدأ بشرح التعديلات الدستورية ويدافع عنها بقوة، قبل أن يهاجم مجلس الشيوخ ويصفه بالمعيق للعملية التشريعية والمنهك لميزانية الدولة، وفي الأخير يهاجم المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية، ويدافع عن حصيلة عمله منذ وصل إلى الحكم عام 2008.



ومن المنتظر أن يختتم ولد عبد العزيز حملته من العاصمة نواكشوط، بمهرجان شعبي بدأت التحضيرات لها في أوساط الأغلبية الرئاسية الحاكمة، وهو المهرجان الذي وصفه ولد عبد العزيز بأنه "مهرجان المفاجئات"، إذ من المتوقع أن يخصص حيزاً من خطابه للحديث عما يسميه "فساد المعارضة".

