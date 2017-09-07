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موريتانيا: الرئيس يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف فى كيفة


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 7 سبتمبر 2017 - 18:16



موريتانيا: الرئيس يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف فى كيفة
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قدم وزير الداخلية واللامركزية  أحمدو ولد عبد الله  اليوم الخميس باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التعازي والمواساة لأسر ضحايا العاصفة المطرية التي عرفتها مقاطعة كيفه قبل يومين وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات.
 
وقدم الوزير مبالغ مالية لهذه الأسر في قريتي "بودراعه" و"السلطانية"، كما زار جرحى الكارثة في مركز استطباب كيفه.
 
وكان الوزير مرفوقا  بوالي لعصابه  وكالة برار ولد سيدي عبد الله وحاكم مقاطعة كيفه  الشيخ التجاني ولد باله اشريف وعمدة بلدية الملكه  باب ولد السالك والسلطات العسكرية والأمنية بالولاية.

وكانت عواصف قوية قد أودت  قبل يومين بحياة 6 أشخاص وأدت لجرح العشرات فى مدينة كيفه ، الواقعة فى الشرق الموريتاني .


الكلمات المفتاحية : أمطار, عواصف, كارثة, موريتانيا
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