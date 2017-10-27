موريتانيا: الرئيس يلتقي قادة الأحزاب المشاركة فى الحوار

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة بقادة الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل.



وقال منسق هذه الأحزاب أحمد ولد خيرو فى تصريح للصحافة إن اللقاء يأتي في "إطار المشاورات الثنائية الهادفة إلى تعزيز ودعم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل"، وفق تعبيره.



وأوضح أن هذا الأمر طبيعي باعتبار أن كل واحد من هذه الأحزاب، التى وصفها بالمعارضة، لديه مشروع مجتمع ويحمل هم موريتانيا قوية ومزدهرة، على حد تعبيره.



وأكد أن لديهم الرغبة دائما في النقاش والتشاور ولقاء جميع الأطراف على طاولة واحدة باعتباره "الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل البلد بشكل سلمي يحقق مصلحة الجميع".



وقال إن اللقاء "تناول مجمل القضايا الوطنية والدولية السياسية والاجتماعية التي تهم الوطن ، معبرا عن ارتياحه الكامل لنتائج هذا اللقاء ومضمونه ".

