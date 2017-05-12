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موريتانيا: السلطات تتلف 150 كيلوغراماً من المخدرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 24 نونبر 2017 - 21:01



موريتانيا: السلطات تتلف 150 كيلوغراماً من المخدرات

أتلفت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة 150 كيلوغراماً من المخدرات تم إحراقها تحت إشراف وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الشمالية القاضي سعد بوه ولد السالك.
 
وجرت عملية الإتلاف بحضور وسائل الإعلام الرسمية، وفي منطقة تبعد 30 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشوط، على طريق الأمل، وشملت أيضاً 60 لتراً من السمسم.
 
وقال وكيل الجمهورية إن العملية تأتي تطبيقاً لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات، وبعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.
 
وشكر وكيل الجمهورية السلطات الأمنية على "الجهود الجبارة" التي تقوم بها من أجل إبعاد وضبط كل ما من شأنه التأثير على المجتمع خاصا بالذكر فرق الدرك الوطني التي يعود لها الفضل في مصادرة جل المواد المتلفة اليوم.
 


الكلمات المفتاحية : سلطات, قضاء, مخدرات, نواكشوط
 
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موريتانيا: السلطات تتلف 150 كيلوغراماً من المخدرات

 
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