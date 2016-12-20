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موريتانيا: السلطات تحرق 90 كيلوغراماً من المخدرات‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 23:56



موريتانيا: السلطات تحرق 90 كيلوغراماً من المخدرات‎
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أحرقت السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط، اليوم الثلاثاء، كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تمت مصادرتها مؤخراً ضمن عمليات أمنية عديدة.
 
وجرت عملية الحرق عند الكيلومتر 30 على طريق الأمل، إلى الشرق من العاصمة، وتمت تحت إشراف مباشر من السلطات القضائية والأمنية.
 
وتتمثل الكميات التي تم إتلافها في 90 كلغ من الحشيش الهندي، وكلغ واحد من الحجر الهندي، وذلك بإشراف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية سعد بوه ولد السالك.
 
وتأتي عملية الإتلاف حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) بعد أوامر صادرة عن الجهات القضائية وتطبيقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات.
 
كما أكد نفس المصدر أن العملية تمت بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة والمتلفة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.
 
وجرت عملية الاتلاف بحضور قاضي التحقيق بالديوان الأول المكلف بالمخدرات ورئيس المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعناصر من المكتب وقائد فرقة الدرك بتوجنين ورئيس كتابة ضبط وكالة الجمهورية والمدير الجهوي للأمن وحاكم مقاطعة توجنين.
 


الكلمات المفتاحية : قضاء, مخدرات


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