موريتانيا: السلطات ترفض الترخيص لمسيرات المعارضة



رفضت السلطات الموريتانية منح ترخيص للمظاهرات التي ستنظمها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي تسبق تعديل الدستور.



وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن السلطات أبلغت المعارضة برفض الترخيص للمظاهرات التي تمت الدعوة لها في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية.



وأشارت نفس المصادر أن مظاهرة نواكشوط الغربية كانت بقيادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحركة أفلام، بينما كانت مظاهرة نواكشوط الشمالية بقيادة حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب إيناد والصواب.



وبقيت المظاهرة الثالثة التي دعت لها المعارضة في ولاية نواكشوط الجنوبية، والتي سيقودها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحركة إيرا وحزب الوطن، ولكن السلطات لم ترد حتى الآن (الثانية زوالاً) على إشعار المعارضة.



وسبق أن منعت السلطات الترخيص لعدة مظاهرات نظمتها المعارضة خلال الحملة الانتخابية في مناطق متفرقة من نواكشوط، ووقعت صدامات بين الأمن وأنصار المعارضة أسفرت عن سقوط مصابين في صفوف المعارضة من ضمنهم قادة أحزاب سياسية.

