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Sahara Media Agency : تفاصيل لقاء ولد بوحبيني مع ولد غده https://t.co/tn0dNAawqk
الاربعاء 16 غشت - 19:50
Sahara Media Agency : Super coupe d’Espagne sans Ronaldo, mais après ? https://t.co/t171WALFUP
الاربعاء 16 غشت - 13:30
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موريتانيا: السلطات تمنع ولد غده من الانفراد بمحاميه


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 16 غشت 2017 - 17:48



ولد بوحبيني رفقة ولد غده بروصو شهر مايو الماضي - صحراء ميديا
ولد بوحبيني رفقة ولد غده بروصو شهر مايو الماضي - صحراء ميديا
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منعت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده من الاجتماع "على انفراد" مع محاميه أحمد سالم ولد بوحبيني.
 
وكان ولد غده قد اعتقل منذ أكثر من أسبوع، وظل مكان احتجازه مجهولاً، وتقدم محاميه بطلب لدى السلطات بضرورة لقائه وفق ما ينص على ذلك القانون الموريتاني.
 
واستجابت السلطات لطلب المحامي وسمحت بأن يلتقي ولد غده بالمحامي، مساء اليوم الأربعاء، في مقر فرقة الدرك المختلطة بالعاصمة نواكشوط.
 
وخلال اللقاء طلب المحامي من عناصر الدرك السماح له بأن يلتقي على انفراد مع موكله، ولكنهم رفضوا ذلك، مؤكدين أن أي لقاء سيتم بحضورهم.
 
وقال المحامي في تصريح لـ"صحراء ميديا" إنه قرر الانسحاب واعتبار أن السلطات لم تسمح له باللقاء مع موكله، مشيراً إلى أن القوانين الموريتانية والمواثيق الدولية تسمح له بأن يجتمع على انفراد مع موكله.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, بوحبيني, ولد غده
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