موريتانيا: السلطات توقف العمل في مشروع قطري



أوقفت السلطات المحلية بولاية اترارزة، جنوبي موريتانيا، اليوم الخميس، العمل في مشروع سكني تابع لجمعية خيرية قطرية تدعى "اليد العليا".



وقال مراسل "صحراء ميديا" نقلاً عن مصادر رسمية في مدينة روصو، إن القرار يتعلق بمشروع لبناء 100 وحدة سكنية في قرية "جدر المحكن".



وأضاف المراسل أن السلطات الادارية في المدينة، ممثلة في حاكمها، أبلغت المقاول المشرف على بناء الوحدات السكنية بعدم رغبة موريتانيا في مواصلة بناء المشروع السكني، وفق تعبير هذه المصادر.



وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت قبل أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، متهمة اياها بتمويل الارهاب، بعد الأزمة التي عصفت ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.

