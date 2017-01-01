موريتانيا: السيناتور المعلومة تغنى ضد التعديلات الدستورية



أطلقت الفنانة الموريتانية وعضو مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، المعلومة منت الميداح، أمس الخميس أغنية جديدة مناهضة للتعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في الخامس من أغسطس.



وتنتقد المعلومة في أغنيتها إصرار الحكومة على تمرير تعديلات أسقطها مجلس الشيوخ في مارس الماضي، معتبرة أن مساعي تمريرها عبر استفتاء شعبي يعد انتهاكا للدستور.



وتعد المعلومة منت الميداح من أبرز الشيوخ المعارضين للتعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء غرفتهم، وهو ما يعارضه الشيوخ بشدة، إذ سبق أن اصدروا عدة بيانات تطالب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتراجع عن التعديلات الدستورية.



كما تأتي أغنية المعلومة تزامنا مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي، حيث اشرف ولد عبد العزيز على انطلاقتها ليل الخميس/الجمعة من ملعب "ملح" بمقاطعة توجنين.



