موريتانيا: السيول تجرف أحد مقاطع طريق أطار تجكجة





جرفت السيول التي خلفتها الأمطار المتهاطلة في ولاية آدرار شمالى موريتانيا أحد مقاطع الطريق الرابط بين مدينتي أطار وتجكجة الذي شيد مؤخرا.





وتهاطلت أمطار غزيرة على قرية " تينيميت " بولاية آدرار حيث يمر الطريق الرابط بين ولايتي تكانت وآدرار ، وادى إلى إحداث اضرار بالغة بذلك المقطع من الطريق، كما خلفت السيول خسائر مادية في القرية.





وقام والي آدرار الشيخ ولد عبد الله ولد أواه، اليوم الأربعاء صحبة حاكم مقاطعة أوجفت، بزيارة لقرية تينيميت للوقوف على مدى الخسائر الناجمة عن الأمطار التي شهدتها القرية يوم أمس.



والتقي الوفد ببعض ساكنة القرية المتضررين، وعاين الخسائر التي خلفتها الامطار .

