موريتانيا: الشرطة تحاصر مبنى مجلس الشيوخ



حاصرت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، مبنى مجلس الشيوخ وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، وذلك بعد ساعات من دخول عدد من أعضائه في اعتصام مفتوح احتجاجاً على هجوم الرئيس محمد ولد عبد العزيز عليهم واتهامه لهم بالرشوة.



ومنعت وحدات الشرطة وفداً من قادة أحزاب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور من الوصول إلى مبنى مجلس الشيوخ، في زيارة تضامنية مع الشيوخ المعتصمين.



ويضم وفد المعارضة كلاً من أحمد ولد داداه، جميل منصور، صالح ولد حننا، يحيى ولد أحمد الوقف، سيدي ولد الكوري، صامبا تيام.



وكان أعضاء لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ قد أعلنوا زوال اليوم الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجاً على ما اعتبروه "إهانة لهم ومساً من كرامتهم" تضمنته تصريحات الرئيس الموريتاني في خطابه أمس بمدينة نواذيبو.



كما طالب الشيوخ المعتصمون باجتماع على مستوى الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان، لتقييم الوضع الذي وصفوه بالخطير، داعين في نفس الوقت إلى التراجع عن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، بوصفه خطوة "غير دستورية".



وطالب الشيوخ المعتصمون الرئيس بالاعتذار رسمياً لهم، ومحاكمة جميع من تورطوا في الهجوم على مجلس الشيوخ، بوصفه مؤسسة دستورية.

