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موريتانيا: الشرطة تستدعي المعلومة بنت الميداح


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 26 غشت 2017 - 11:43



موريتانيا: الشرطة تستدعي المعلومة بنت الميداح
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استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم السبت، عضو مجلس الشيوخ المعلومة منت الميداح، من أجل استجوابها ضمن تحقيقات تقوم بها الشرطة في موضوع يتعلق بعضو مجلس الشيوخ المعتقل محمد ولد غده.
 
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استجوبت يوم أمس أربعة صحفيين، واثنين من قادة المركزيات النقابية في البلاد، في إطار نفس الملف.
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ولد غده تهمة زعزعة الأمن الوطني والتنسيق في ذلك مع جهات في الخارج.
 
وقد أثار اعتقال ولد غده، واستجواب الصحفيين، موجة استنكار واسعة من طرف الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشرت صور الصحفيين وعبارات التضامن معهم.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, موريتانيا
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