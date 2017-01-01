موريتانيا: الشرطة تطوق ساحة بن عباس وتمنع مظاهرة ل"النصرة"



منعت الشرطة الموريتانية اليوم الجمعة مهرجانا شعبيا دعت إليها جماعة " النصرة" المطالبة بتطبيق شرع الله فى كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد مخيطير.



وطوقت الشرطة ساحة مسجد بن عباس وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط وأغلقت جميع المنافذ المؤدية للساحة.



وكانت جماعة النصرة قد دعت للتظاهر اليوم بالتزمن مع إعلان محكمة الاستئناف بنواذيبو برمجة ملف " المسيء" الأربعاء المقبل.

وكان آلاف الموريتانيين قد طالبوا خلال مظاهرات سابقة في مختلف المدن الموريتانية بالحكم بالإعدام على المسيء للجناب النبوي الشريف، داعين لتطبيق الحكم بشكل فوري.



واعتقل ولد امخيطير يوم 02 يناير 2014، وحكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية بنواذيبو خلال محاكمته في شهر ديسمبر 2014، وذلك بعد إدانته بتهمة الزندقة، فيما أكدت محكمة الاستئناف في شهر أبريل من عام 2016، حكم الإعدام ولكنها كيفت التهمة على أنها "ردة"، ودعت إلى النظر في توبته، في ظل انتقادات كبيرة لحكم الاستئناف.

