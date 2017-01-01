موريتانيا: الشرطة تمنع مسيرة لحزب اللقاء الديمقراطي



منعت الشرطة الموريتانية اليوم السبت، مسيرة بالسيارات كان يقوم بها الناشطون في حزب اللقاء الديمقراطي، الحزب الوحيد الذي يدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة.



وكان الحزب ينظم هذه المسيرة بالسيارات في شوارع العاصمة، استقبالاً لرئيسه محفوظ ولد بتاح العائد من جولة سياسية في الولايات الداخلية.



وبحسب ما أكدته مصادر "صحراء ميديا" فإن الشرطة اعترضت موكب ولد بتاح، وأبلغت الناشطين في الحزب بأن "المسيرة غير مرخصة" وبالتالي يتوجب عليهم التوقف عن مواصلتها.



وكانت السلطات الموريتانية قد منعت في الأيام الأخيرة سلسلة من المسيرات والمظاهرات التي نظمتها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور بحجة أنها "غير مرخصة"، وهو الإجراء الذي انتقدته المعارضة واعتبرت أنه يدخل في إطار "سياسات التضييق على الخصوم السياسيين".



ويعد حزب اللقاء الديمقراطي، المنخرط في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، هو الحزب السياسي الوحيد الذي يدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي.

