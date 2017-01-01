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موريتانيا: اعتقال تاجر بعد أن اشتكى منه "لص"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 1 ماي 2017 - 11:12



موريتانيا: اعتقال تاجر بعد أن اشتكى منه "لص"
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احتج مساء أمس الأحد عدد من تجار السوق الكبير في مقاطعة الميناء، أمام المفوضية المركزية بنواكشوط، وذلك بعد ما قالوا إنه اعتقال أحد التجار إثر شكوى تقدم بها لص تعرض للضرب على يد التاجر المعتقل.
 
وقال هؤلاء التجار المحتجون في تصريحات لـ"صحراء ميديا" إنهم ضبطوا اللص وهو يحاول سرقة أحد المحلات التجارية، قبل عدة أيام، فأوسعوه ضرباً قبل تسليمه للشرطة.
 
وأضاف التجار أنهم سبق أن طلبوا من الشرطة أن تتعاون معهم للحد من عمليات السرقة التي تجري في السوق، وذلك من خلال مساهمتهم في اعتقال اللصوص وتسليمهم للشرطة.
 
ولكن التجار يقولون إن الشرطة عادت بعد أيام من تسليم اللص لها، لتعتقل صاحب المحل الذين كان اللص ينوي سرقته بناء على شكوى من الأخير يتهم فيها التاجر بالاعتداء الجسدي عليه.
 
وأكد التجار أنهم جميعهم ساهموا في ضرب اللص وليس التاجر المذكور وحده، معتبرين أن اعتقال التاجر فيه نوع من تشجيع اللصوص على الاستمرار في عملياتهم.
 
في غضون ذلك رفض عناصر الشرطة الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.
 


الكلمات المفتاحية : اعتقال, تاجر, شرطة, لص
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