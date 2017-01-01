موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه



أعلن الشيخ علي الرضى بن محمد ناج الصعيدي، رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم الاثنين، أنه يرتب في الوقت الحالي لسداد ديونه من "المال الحلال"، معتذرا لأصحاب الديون على ما كان من تقصير في حقهم وتأخير عن مدتهم.



وقال الشيخ الرضى في بيان وزعه على الصحافة الموريتانية، إنه عمد لبيع العقارات تحت ثمنها من أجل الفرار من المعاملات الربوية البنكية والحذر من سؤال الناس أموالهم، على حد تعبيره.



وجدد اعتذاره لأهل السوق عامة وخصوصا سوق العقارات، متقدماً بالشكر إلى كل من سبق أن تعاملوا مع الناطقين باسمه في المعاملات التجارية.



وأشار علي الرضى إلى أن خمسة أشخاص فقط هم من "الذين يعملون في التجارة باسمي وموافقتي"، ويتعلق الأمر بكل من: الشيخ الشريف المعروف بالشيخ ولد القاضي، حم ولد محمد ناجي، محمد محمود ولد بدي، عبدُ اللهْ ولد بدي، محمد عالي ولد سيدي.

