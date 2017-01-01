موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه

دراسة: الأغذية النباتية قد تحميك من مخاطر السمنة

انتخاب نقيب جديد للصحفيين الموريتانيين

موريتانيا: المعارضة تحذر من تسييس الجيش

القمة الإسلامية-الأمريكية تدين استغلال الدين

تفاصيل تفند رواية جيش الجزائر لتوقيف موريتانيين

موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي

الرياض: ترامب الرئيس يخوض امتحان إلقاء خطاب حول الاسلام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | انتخاب نقيب جديد للصحفيين الموريتانيين https://t.co/vgjvs5kUW5انتخاب-نقيب-جديد-للصحفيين-الموريتانيين_… https://t.co/JJrpd5VrCs
الاثنين 22 ماي - 02:18
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر https://t.co/vgjvs5kUW5الخارجية-المغربية-تطلب-الاعتذار-م… https://t.co/0OJ3P203v2
الاحد 21 ماي - 02:27
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 22 ماي 2017 - 10:26



موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه
مواضيع ذات صلة

أعلن الشيخ علي الرضى بن محمد ناج الصعيدي، رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم الاثنين، أنه يرتب في الوقت الحالي لسداد ديونه من "المال الحلال"، معتذرا لأصحاب الديون على ما كان من تقصير في حقهم وتأخير عن مدتهم.
 
وقال الشيخ الرضى في بيان وزعه على الصحافة الموريتانية، إنه عمد لبيع العقارات تحت ثمنها من أجل الفرار من المعاملات الربوية البنكية والحذر من سؤال الناس أموالهم، على حد تعبيره.
 
وجدد اعتذاره لأهل السوق عامة وخصوصا سوق العقارات، متقدماً بالشكر إلى كل من سبق أن تعاملوا مع الناطقين باسمه في المعاملات التجارية.
 
وأشار علي الرضى إلى أن خمسة أشخاص فقط هم من "الذين يعملون في التجارة باسمي وموافقتي"، ويتعلق الأمر بكل من: الشيخ الشريف المعروف بالشيخ ولد القاضي، حم ولد محمد ناجي، محمد محمود ولد بدي، عبدُ اللهْ ولد بدي، محمد عالي ولد سيدي.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, ديون, عقار
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة