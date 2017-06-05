موريتانيا: الشيوخ يؤجلون "جلسة مثيرة" حول الفساد



أجل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، اليوم الإثنين، جلسة علنية للمناقشة والتصويت على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في صفقات التراضي.



وبحسب مصادر من داخل الغرفة فإن التأجيل جاء لنتيجة ضيق الوقت، إذ كان المجلس يعقد جلسة لمناقشة قوانين تتعلق بوزارة المياه بحضور الوزير يحي ولد عبد الدايم.



وأشار المصادر إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ قرروا تأجيل جلسة التصويت على تشكيل لجنة من داخل الغرفة تحقق في صفقات التراضي غدا الثلاثاء الساعة الواحدة.



وكان السيناتور محمد ولد غده أكد في وقت سابق أن مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في الصفقات يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، "وخاصة بعد رفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حيالها".



ويتضمن المقترح التحقيق في طرق منح الصفقات العمومية والتي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة كصفقة إنشاء "المطار، والمسجد، والتجهيزات التي واكبت انعقاد القمة العربية بنواكشوط".

