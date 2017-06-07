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موريتانيا: الشيوخ يتحركون لتدويل أزمة الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 04:14



موريتانيا: الشيوخ يتحركون لتدويل أزمة الدستور
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أرسلت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، وثيقة تتحدث عن الأزمة الدستورية التي تعيشها موريتانيا، إلى رئيس البرلمان الأفريقي، مع نسخ مرفقة إلى اتحاد البرلمانات، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية الفرانكفونية، والبرلمان الأوروبي.
 
الوثيقة التي تلقت "صحراء ميديا" نسخة منها أمس الثلاثاء ، جاءت في ست صفحات، وتم توقيعها من طرف رئيس لجنة الأزمة وعضو مجلس الشيوخ سيدي ولد حننا، إلا أنها خلت من أي تاريخ أو توقيع.
 
وقد استعرضت الوثيقة رؤية أعضاء مجلس الشيوخ للأزمة مع الحكومة، ومساعي النظام لتعديل الدستور رغم رفض البرلمان لذلك، معتبرة أن ما تشهده موريتانيا إخلال بالتوازن ما بين السلطات.
 
وعبر أعضاء الشيوخ في الوثيقة عن "قلقهم وانشغالهم" إزاء ما قالوا إنه "مخاطر انعدام الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي قد ينجم عن إصرار الرئيس.. على المساس على نحو مكشوف وفاضح، بالتوازن بين المؤسسات".
 
وأكدت الوثيقة أن موريتانيا مهددة بنشوب أزمة قد تفضي إلى نتائج بالغة الخطورة، سواء بالنسبة لبلادنا أو لمجموع دول المنطقة المعرضة لكافة أنواع الأخطار".
 
وأشارت الوثيقة إلى أن "الديمقراطية التعددية (في موريتانيا) تواجه اليوم خطرا حقيقيا، يهدد سلم وأمن الجميع"، مؤكدة حرص الشيوخ على "منع اقتراف جريمة الخيانة والإخلال بالوظيفة من قبل المدافعين عن التأويل التعسفي للمادة: 38"، وفق نص الوثيقة.
 
وتحدثت الوثيقة عن نجاح الشيوخ في الحصول على "تفهم واسع النطاق من طرف الرأي العام الوطني، سواء من الأغلبية التي ما زلنا نعتبر أنفسنا جزءا منها أو من المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني"، مشيرة إلى أن الشيوخ تعرضوا للمضايقات والانتقام والعقاب بسبب مواقفهم من تعديل الدستور.
 
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد أسقط مارس الماضي تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكن الأخير أصر على التعديلات وقال إن الشيوخ لن يقفوا في وجهها، معلناً تفعيل المادة 38 من الدستور المثيرة للجدل.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, الشيوخ
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