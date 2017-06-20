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Sahara Media Agency : مواجهات دامية بين قبيلتين في #مالي تخلف أكثر من 30 قتيلاً https://t.co/lqWvyituPy
الثلاثاء 20 يونيو - 01:15
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موريتانيا: الشيوخ يجيزون لجنة حقوق الإنسان


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 02:52



موريتانيا: الشيوخ يجيزون لجنة حقوق الإنسان
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صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني الاثنين فى تصويت علني على مشروع قانون يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .
 
الوزيرة الأمينة العامة للحكومة  زينب بنت اعل سالم في تقد يمها لمشروع القانون أوضحت أنه يهدف إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات التى تكفل حماية وتجسيد حقوق الانسان والحريات بشكل تام، وفق تعبيرها.
 
و يعدل مشروع القانون الحالي بعض مواد القانون رقم 2010 /031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 القاضي بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

 وتناول التعديل المواد 6 و9 و11 و12 و 16و17 لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، ولاسيما توصيات اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تما شيا مع مبادئ باريس، وفقا لوزيرة.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, القانون, حقوق الانسان
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