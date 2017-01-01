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موريتانيا: الشيوخ يحتجون أمام مبنى "المستقلة للانتخابات "


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 6 غشت 2017 - 19:16



موريتانيا: الشيوخ يحتجون أمام مبنى "المستقلة للانتخابات "
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تظاهر عدد من قادة لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني، أمام مقر اللجنة الوكنية المستقلة للانتخابات ، رفضا لنتائج الاستفتاء التى يتوقع أن تصدر مساء اليوم الأحد .


وحسب مراسل"صحراء ميديا" من أمام مقر اللجنة فان التظاهرة يقودها السناتورمحمد ولد غده و شيخ بومديد محمد سيدأحمد ولد الغزواني ، والشيخة المعلومة بنت الميداح .

وتظاهر الشيوخ بالسيارات أمام المقر ، احتجاجا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، الذى سيتم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ ، واستبداله بمجالس جهوية .

وأعلنت خلية الأزمة فى مجلس الشيوخ الرافضة للتعديلات الدستورية أمس السبت إيقاف الاعتصام داخل مبنى المجلس لمدة 48 ساعة .
 
ودخل الشيوخ قبل عدة أيام فى اعتصام داخل المبنى، احتجاجا على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى تتضمن إلغاء المجلس فى حالة نجاحه .


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء موريتانيا, الانتخابات, الدستور
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