موريتانيا: الشيوخ يحتجون أمام مبنى "المستقلة للانتخابات "





تظاهر عدد من قادة لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني، أمام مقر اللجنة الوكنية المستقلة للانتخابات ، رفضا لنتائج الاستفتاء التى يتوقع أن تصدر مساء اليوم الأحد .





وحسب مراسل"صحراء ميديا" من أمام مقر اللجنة فان التظاهرة يقودها السناتورمحمد ولد غده و شيخ بومديد محمد سيدأحمد ولد الغزواني ، والشيخة المعلومة بنت الميداح .



وتظاهر الشيوخ بالسيارات أمام المقر ، احتجاجا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، الذى سيتم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ ، واستبداله بمجالس جهوية .



وأعلنت خلية الأزمة فى مجلس الشيوخ الرافضة للتعديلات الدستورية أمس السبت إيقاف الاعتصام داخل مبنى المجلس لمدة 48 ساعة .



ودخل الشيوخ قبل عدة أيام فى اعتصام داخل المبنى، احتجاجا على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى تتضمن إلغاء المجلس فى حالة نجاحه .