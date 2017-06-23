موريتانيا: الشيوخ يرفعون ملف فساد في وجه الرئيس



كشف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، اليوم الجمعة، عن ملف فساد سيرفعه مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، في وجه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويتعلق الملف بثروة الرئيس وثروة أبنائه.



وقال عضو المجلس محمد ولد غده في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن في مجلس الشيوخ نملك ملفا واضحا ضد الرئيس، واستجوبنا الوزير الأول حوله ولم يستطع الرد".



وأضاف ولد غده في تدوينته أن الملف "هو أن الرئيس لم يصرح تصريحا منشورا بثروته ولا ثروة أبنائه طبقا للقانون" الموريتاني.



ويأتي التصعيد الجديد من طرف الشيوخ في إطار الأزمة بينهم والنظام الحاكم في موريتانيا، عندما هاجمت الحكومة مجلس الشيوخ مايو عام 2016، وانحاز الرئيس لحكومته وفق ما يتحدث عنه أعضاء مجلس الشيوخ الذين أسقطوا تعديلات دستورية عرضها عليهم الرئيس شهر مارس الماضي.



ولد عبد العزيز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، قال إن لديه ملفات فساد تتعلق بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وسيكشف عنها في حينها، فيما اعتبر خطوة تصعيدية جديدة من طرف النظام.



ولكن ولد غده في تدوينته كتب أن ولد عبد العزيز "سبق أن قال في مقابلة مع الجزيرة بعد انقلابه 2008 بيومين أنه يملك ملفات تدل على تلقي بعض النواب والشيوخ لرشاوى وأنه ينتظر الوقت المناسب"، مشيراً إلى أن "هذا الأسلوب الذي يتبعه رئيس محاربة الفساد بموريتانيا يذكر بأفلام العصابات ولوبيات الفساد التي تستخدم الملفات في الابتزاز وشراء الولاءات"، وفق تعبيره.



واتهم ولد غده الرئيس الموريتاني بـ"التواطؤ والتستر على الفساد"، مشيراً إلى أن "المؤكد قطعا أنه لم يكشف ملفات 2008 التي هدد بها، وتهديده اليوم بملفات الشيوخ بدل تقديمها للعدالة لا يمكن تفسيره إلا في نفس الإطار المشين"، على حد وصفه.



وكثيراً ما اتهمت المعارضة الموريتانية الرئيس ولد عبد العزيز باستغلال ملفات الفساد لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، من خلال التدخل في عمل القضاء وهيئات التحقيق، ولكنها تهم محل نفي قاطع من طرف النظام والحكومة.

