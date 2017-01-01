موريتانيا الشيوخ يصفون اعتقال ولد غدة "بالاختطاف

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موريتانيا الشيوخ يصفون اعتقال ولد غدة "بالاختطاف


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 غشت 2017 - 10:34



موريتانيا الشيوخ يصفون اعتقال ولد غدة "بالاختطاف
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حملت الفرقة البرلمانية بمجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني السلطات مسؤولية كلما يلحق من أذي معنوي او مادي بالسيناتور محمد ولد غدة وبأسرته.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم السبت عن الفرقة البرلمانية‘ وصفت فيه عملية اعتقال ولد غدة "بالاختطاف"‘وطالب البيان بإطلاق سراحه والتحقيق الفوري في اسلوب ومقتضيات ذلك "الاختطاف".

ودعا بيات الشيوخ الموقع من قبل فريق الاغلبية‘ وفريق الشوري‘ وفريق التغيير والاصلاح بالمجلس للوقوف ضد هذا النوع من الاساليب المخالف للقوانين والاعراف.

وكان افراد من الامن الموريتاني يرتدون الزي المدني قد اقتادوا السيناتور محمد ولد غدة من منزله بالعاصمة نواكشوط‘ يوم الخميس الماضي بعد ساعات من منعه من عبور الحدود باتجاه السينغال.


الكلمات المفتاحية : الدرك, الشيوخ, ولد غده
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