موريتانيا: الشيوخ ينصبون لجنة التحقيق في الصفقات

صادق مجلس الشيوخ الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية على أعضاء لجنة التحقيق في الصفقات العمومية وتنفيذها المقدم اقتراحها من طرف السناتور محمد ولد غدة.

وأكد السناتور محمد ولد غدة في تصريحات سابقة أن مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في الصفقات يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، "وبخاصة بعد رفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حيالها".

وأضاف السناتور ولد غده أن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.

وصوت مجلس الشيوخ يوم الخامس من الشهر الجاري فى جلسة علنية على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق فى صفقات التراضى.