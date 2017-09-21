موريتانيا: العثور على رجل مذبوح في قرية بتكانت



عثرت مجموعة من المواطنين ليل الأربعاء/الخميس على رجل مذبوح بطريقة بشعة في قرية "الجملانية"، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدية انبيكه بولاية تكانت، وسط موريتانيا.



وبحسب مصادر محلية أوردت الخبر لـ"صحراء ميديا" فإن فرقة من الدرك وصلت إلى عين المكان لمعاينة جثة الرجل القتيل.



وتحرك وكيل الجمهورية بمحكمة تكانت نحو القرية التي وقعت فيها الحادثة، وبدأت إجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى.



وتتحدث الأوساط المحلية في القرية التي عثر فيها على الرجل مذبوحاً، عن مشكلة ذات طابع اجتماعي تورط فيها الرجل القتيل.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إقدام رجل على ذبح زوجته في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

