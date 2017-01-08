فريد حسن.. قدم من حلب ليزرع الموسيقى في موريتانيا

إنشاء نوادي سينمائية في أربع بلديات موريتانية

موريتانيا الـ13 عربياً في مجال الحرية الاقتصادية

خفض رسوم تأشيرة المشاركين في "أفريكا اكورايس"

هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان

فرنسا: 24 ألف هجوم معلوماتي خلال العام الماضي

الوزير الأول: 10 مليارات هي عائدات بيع المدارس

الفرنسيون يحيون ذكرى الهجوم على "شارلي إيبدو"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : فريد حسن.. قدم من حلب ليزرع الموسيقى في موريتانيا https://t.co/QSGkE3daxZ
الاثنين 9 يناير - 03:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إنشاء نوادي سينمائية في أربع بلديات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5إنشاء-نوادي-سينمائية-في-أربع-بلد… https://t.co/fM93OG05t6
الاحد 8 يناير - 21:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا الـ13 عربياً في مجال الحرية الاقتصادية


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 8 يناير 2017 - 17:18



موريتانيا الـ13 عربياً في مجال الحرية الاقتصادية
مواضيع ذات صلة

احتلت موريتانيا المركز الثالث عشر عربيا و128 عالميا، حسب ترتيب المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية.

ويعتمد المؤشر الذي يصدر سنوياً منذ عام 1995 ويشمل 187 دولة، في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة علي  قياس مجموعة من المجالات، منها: تدخل الحكومة في الاقتصاد، والسياسة التجارية، والسياسة المالية، وعبء الحكومة المالي، والنشاطات المصرفية، والنشاطات المالية، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حقوق الملكية، الأجور والأسعار، ونشاط السوق السوداء، إضافة إلى فرض القيود والأنظمة.

وقسم المؤشر الدول إلى أربعة أقسام هي: دول ذات اقتصاد حر، و دول ذات اقتصاد حر في أغلبه، و دول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه، و دول ذات اقتصاد مكبوح.

وصنف المؤشر موريتانيا ضمن الدول ذات الاقتصاد المكبوح، إلى جانب دول عربية هي: لبنان، وتونس، وجيبوتي، ومصر، والجزائر.

فيما جاءت البحرين في المرتبة الاولي عربيا، تلتها الإمارات ثم قطر، كأكثر الدول العربية ذات الاقتصاد الحر، فيما تأرجحت بقية الدول العربية، بين دول ذات اقتصاد حر في أغلبيه، ودول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه.

وخرجت 6 دول عربية من التصنيف بسبب الحروب وغياب البيانات والشفافية عنها، وهي: السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا وسوريا.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, الحرية الاقتصادية, مؤشر عالمي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة