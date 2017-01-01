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موريتانيا: الفوج الثاني من الحجاج يغادر نحو الديار المقدسة


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 16 غشت 2017 - 09:15



موريتانيا: الفوج الثاني من الحجاج يغادر نحو الديار المقدسة
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غادر الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين  المكون من 500 حاج، العاصمة  نواكشوط فجر اليوم الاربعاء متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وسبق لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن أكد فى وقت سابق أن البعثة الادارية على مستوى الديار المقدسة جاهزة تنتظر الحجاج وكذلك الأمر بالنسبة للفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن الخدمات ستكون جيدة فيما يتعلق بالتنقل بين المشاعر المقدسة .
 
 وكان الفوج  الأول المكون من 500 حاج قد وصل صباح أمس الثلاثاء إلى المدينة المنورة ، وستغادر  بقية الأفواج العاصمة تباعا باتجاه المدينة خلال الأيام الثلاثة القادمة.


الكلمات المفتاحية : الحج, السعودية, المدينة المنورة . موسم, موريتانيا
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