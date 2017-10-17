موريتانيا: القطب السياسي يسحب رئاسة المنتدى من "المستقلين"



تدخل القطب السياسي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، لسحب رئاسة المنتدى من قطب الشخصيات المستقلة، في حادثة تقع للمرة الأولى منذ تأسيس المنتدى قبل ثلاث سنوات.



وقالت مصادر "صحراء ميديا" إن المنتدى طلب من قطب الشخصيات المستقلة أن يتقدموا بمقترح رئيس جديد للمنتدى، بعد اكتمال مأمورية الرئيس الدوري الحالي محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".



وأشارت المصادر إلى أن قطب الشخصيات المستقلة بعث بمقترح فيه اسم النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، والذي سبق أن تولى الرئاسة الدورية للمنتدى.



وأكدت المصادر أن قطب الشخصيات المستقلة تدخل لسحب الرئاسة من قطب الشخصيات المستقلة ومنحها لصالح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.



ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي تأسس على أنقاض منسقية المعارضة الديمقراطية، عدة أقطاب هي: قطب سياسي، قطب الشخصيات المستقلة، قطب النقابات والمجتمع المدني.

