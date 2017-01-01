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موريتانيا: القوات المسلحة تصوت على التعديلات الدستورية‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 4 غشت 2017 - 10:03



موريتانيا: القوات المسلحة تصوت على التعديلات الدستورية‎
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انطلقت صباح اليوم الجمعة عمليات تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم غد السبت.
 
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن عملية التصويت التي يشارك فيها أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق ستغلق مكاتبها في الساعة السابعة من مساء اليوم.
 
وكانت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي قد انتهت ليل الخميس/الجمعة عند منتصف الليل، لتدخل موريتانيا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يسبق التصويت.
 
يذكر أن النظام الحاكم قد اختتم حملته بمهرجان شعبي في منقطة المطار القديم، شارك فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا الحشود للتصويت على التعديلات الدستورية.
 
وتتضمن التعديلات الدستورية تغيير العلم الوطني بإضافة شريطين أحمر، إلغاء مجلس الشيوخ وحل محله مجالس جهوية تنموية يتم انتخابها من قبل الشعب في اقتراع مباشر.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الجيش, الدستور, تصويت
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