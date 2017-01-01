موريتانيا: اللجنة المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت





تسلم رئيس اللجنة الوطنية المستقة للانتخابات عبد الله ولد اسويد احمد ، اليوم الاثنين بمطار نواكشوط الدولي " أم التونسي" بطاقات التصويت التي ستستخدم في استفتاء 05 أغسطس المقبل.



جاء ذلك خلال حفل رسمي جرى بحضور أعضاء من لجنة الحكماء باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأمينها العام و ممثلي بعض الأحزاب السياسية وممثلين عن لجنة الصفقات وعدد من المدعوين.



وقال مدير المعلومات والسجل الانتخابي باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد ولد انتيليت في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء إن بطاقات التصويت التي يتم استقبالها اليوم حصلت عن طريق صفقة بين اللجنة ومطبعة لبنانية متخصصة في مثل هذا النوع من الوثائق.



وأشار إلى أن الصفقة تمت حسب معايير فنية عالية تضمن عدم تصويرها أو طريقة تقليد شكل مناسب لها، وفق تعبيره.



وأضاف أن مقاطعات الوطن ال 55 تم تخصيص جزء كافي لكل واحدة منها من البطاقات الصفراء والخضراء وأن كل الاجراءات التي تضمن أن يكون لكل مكتب مايكفيه من بطاقات التصويت قد أتخذت .



من جهته أوضح محمد ولد عبد الله ولد رافع، مكلف بمهمة باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه بوصول بطاقات التصويت تكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكملت جاهزيتها لاستفتاء الخامس من شهر أغسطس المقبل.



وأضاف أن عملية التوزيع ستنطلق من اليوم حتى تكون بطاقات التصويت موجودة في أبعد نقطة من الوطن قبل يومين من التصويت .

